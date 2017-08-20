إلزام الموّالين بإظهار بطاقاتهم للزبائن وعقوبات صارمة ضد الغشّاشين

ألزمت الغرف الفلاحية، على غرار الغرفة الفلاحية بولاية غرداية، كلّ الموالين الذين سيقومون بعرض ماشيتهم في نقاط البيع المخصّصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على هويّاتهم الرسمية، وذلك في خطوة للحدّ من ظاهرة الغشّ في تسمين المواشي، عن طريق المكمّلات الغذائية والكيميائية، التي يقوم بها بعض الموالين الغشّاشين، بغرض الربح السريع مع اقتراب موسم عيد الأضحى .

من جهته، كشف رابح ولاد الهدار، رئيس الغرفة الفلاحية بولاية غرداية، أنّ هذه الطريقة ستسمح بتتبّع الموالين الغشّاشين، في حال تسجيل حالات مشابهة للحالات التي تمّ تسجيلها، السنة الماضية، حيث سيتمّ فرض عقوبات صارمة تصل لحدّ الفصل من البطاقة الخاصة بالفلاحين والموالين، ناهيك عن المتابعة القضائية. وعن جملة الإجراءات الأخرى، التي تم تسطيرها، كشف المتحدّث عن عملية بيع الأضاحي، أنّها ستتم في نقاط محدّدة، وتم إعلام الموالين بضرورة عرض ماشيتهم بأنفسهم، من أجل سدّ الطريق أمام المضاربين والسماسرة، ناهيك عن اشتراط شهادة بيطرية لكلّ الأغنام التي يراد نقلها إلى أسواق الولايات الأخرى، مردفا أنّ المواشي هذه السنة متوفّرة في السوق المحلية. في المقابل، شهدت السنة الماضية ظهور أعراض على أضاحي العيد من بينها تحوّل لحومها إلى اللون الأزرق والأخضر، ممّا أدّى إلى فتح تحقيق معمّق في القضية، ليتبيّن قيام موالين من ولايتي برج بوعريريج والبويرة، بعمليات تسمين غير شرعية، عن طريق استعمال الحقن والمكمّلات الغذائية والكيميائية، وقد تمّت متابعتهم قضائيا.