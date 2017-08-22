أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية اخر الأخبار

قناة النهار تنتقل إلى ترقيم جديد على باقة SFR الفرنسية

نشر يوم 2017/08/22 2123 0 أسماء.ع قناة النهار تنتقل إلى ترقيم جديد على باقة SFR الفرنسية
أعلنت إدارة مجمع "النهار"، اليوم الثلاثاء، عن وضع ترقيم جديد لقناة النهار على باقة "SFR" الفرنسية، وهذا اعتبارا من اليوم.

يتسنى لمتابعي القناة الإخبارية الأولى في الجزائر، متابعة برامج "النهار تي في"، على الرقم 561 في باقة "SFR  " بعد أن كان على مستوى 490، كما  يمكن أيضا مشاهدة القناة على الرقم 745 في الباقة نفسها .

وتعلم قناة النهار مشاهديها الكرام، أنّ ترددها على القمر الصناعي نايلسات، لم يتغير البتة وهو 12360، معدل الترميز 27500 عمودي، معامل التصحيح 5/6، كما تفيد إدارة النهارأنّه تم تغيير بعض الإحداثيات الفرعية فحسب .

ولهذا تدعو إدارة "النهار" كل من افتقد للقناة على أجهزة الإستقبال، أن يجدّد البحث للعثور على الإحداثيات الجديدة. 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا