قناة النهار تنتقل إلى ترقيم جديد على باقة SFR الفرنسية

يتسنى لمتابعي القناة الإخبارية الأولى في الجزائر، متابعة برامج "النهار تي في"، على الرقم 561 في باقة "SFR " بعد أن كان على مستوى 490، كما يمكن أيضا مشاهدة القناة على الرقم 745 في الباقة نفسها .

وتعلم قناة النهار مشاهديها الكرام، أنّ ترددها على القمر الصناعي نايلسات، لم يتغير البتة وهو 12360، معدل الترميز 27500 عمودي، معامل التصحيح 5/6، كما تفيد إدارة النهارأنّه تم تغيير بعض الإحداثيات الفرعية فحسب .

ولهذا تدعو إدارة "النهار" كل من افتقد للقناة على أجهزة الإستقبال، أن يجدّد البحث للعثور على الإحداثيات الجديدة.