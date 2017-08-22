حـرس الحـدود يـحجز 5,5 قـناطير مـن «الكيف» على متن قافلة حمير في مغـنية

الأولى استطاعت، خلالها، دورية راجلة لعناصر المجموعة الأولى لحرس الحدود في مغنية، من اعتراض طريق قافلة من دواب الحمير محمّلة ببضاعة مشبوهة، وبعد تفتيش الحمولة الموزّعة بإحكام على 5 حمير، تمّ العثور على كمية معتبرة من الكيف المعالج، مقدّر وزنها الكلي بـ5 قناطير ونصف، والتي كانت عبارة عن 28 حقيبة، منها 22 حقيبة مستطيلة الشكل و6 حقائب المتبقية مربعة الشكل، وتمّ إثرها تحويل البضاعة على فرقة الأبحاث التابعة لدرك مغنية، قصد التحقيق حول مصدر هذه السموم ووجهتها. وبمنطقة باب العسة، حجز حرس الحدود بالمجموعة، 19 طردا من «الزطلة» يزن 25 كيلوغراما، بعد العثور عليها مرمية في عمق الخندق، وفتحت بشأنها مصالح الدرك المختصة إقليميا تحقيقا معمّقا. من جهة أخرى، تمكنت مصالح الدرك الوطني بولايتيّ معسكر والشلف، من حجز حمولة تزيد عن 1100 وحدة مشروب كحولي، عقب مداهمة منزلين مع توقيف شخصين، فضلا عن حجز فرقة الأبحاث التابعة لدرك معسكر، سيارة من نوع «داسيا لوڤان» وبداخلها كمية مقدّرة بـ10 كلغ «كيف» و160 غرام إضافية، تمّ إثرها فتح تحريات معمّقة في مصدر السموم المحجوزة ووجهتها.