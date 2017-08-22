توقيف ضابطي جمارك بعد «معركة» بينهما بالأسلحة البيضاء في سكيكدة

علمت النهار من مصادر مطّلعة، بأنّ إدارة الجمارك في سكيكدة، قد فتحت تحقيقا دقيقا مع ضابطين في المصلحة، يعملان على مستوى الميناء الجاف، وهذا عقب الفضيحة الكبيرة التي كان المشتبه فيهما بطلين فيها، عقب نشوب معركة طاحنة بينهما داخل الميناء الجاف، بمنطقة الحاويات المستوردة، وبصورة مشبوهة استعملت فيها حتّى الأسلحة البيضاء بينهما، ممّا تطلّب توقيفهما مباشرة تحفظّيا وإحالتهما على التّحقيق في الحادثة المشبوهة، التي جذبت الإشاعات والشّبهات، خاصة وأنّ العراك دار على مسمع وأعين الشهود من الموظّفين والإطارات، حيث تبادل المشتبه فيهما الاتهامات والسب والشتائم، فيما تبقى الأسباب محلّ شكوك عديدة، خاصة وأنّ هذا الميناء صار محلّ شبهات عديدة، منذ أشهر، بعد اكتشاف العديد من القضايا التي ما تزال محلّ تحقيق .

وقد حاولت النهار، الاتصال بإدارة الجمارك في سكيكدة، لمعرفة موقفها من هذه الحادثة، إلا أنّها لم تتمكّن من ذلك بحجّة دخول المسؤولين المحلّيين للجمارك في اجتماعات.