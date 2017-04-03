شرطي مرجع أمام كل مدرسة.. وهذه هي قائمة الألفاظ الممنوعة على الأساتذة قولها للتلاميذ

وقال المتحدث خلال استضافته في برنامج "قهوة وجورنان" على قناة النهار، أن كافة المؤسّسات عبر الوطن ستكون تحت إشراف شرطي مرجع أو فرقة من الدرك الوطني وهذا حسب اختصاص الإقليم، مشيرا أن شرطي المرجع يجب أن يكون في تواصل مباشر مع مدير المؤسسة التربوية وكذا أولياء التلاميذ. وأضاف مجاهدي أن القرار بوضع شرطي المرجع هدفه الحد من العنف المدرسي، حيث سيتواجد هذا الشرطي بمحاذات المدرسة، موضحا مدير المؤسسة هو الذي سيكون همزة الوصل بين الأولياء وشرطي المرجع. ومن جهة أخرى قال مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين، أن وزارة التربية حدّدت الألفاظ الممنوعة على الأساتذة قولها للتلاميذ، مثل تشبيه الطفل بحيوان من الحيوانات، موضحا أن هذه الألفاظ تشكل أثر نفسي لدى الطفل وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى العنف الجسدي.
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التعليقات 11
و إذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا
و إذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا
لماذا ذكر الله الحيونات في كتابه المقدس
1ــ كل الحيونات التي ذكرت في القرآن لها معنى عميق في التربية والصبر والقوة
=== مثال == الحمار للحمل والصبر والقوة والأمانة ههههه شعب لايفقه اللغة العربية
2ـــ الجمل= صرب الله بل وذكر الجمال في القرآن تتحمل العطش والسفر البعيد ويتحمل ملا تتحمل الحونات الأخرى بالنسبة للسفر
3 ــ الغباء وصل بزوارة التربية لتعرية التربية من التشبيه بالمثل القرآنية ===
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