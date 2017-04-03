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شرطي مرجع أمام كل مدرسة.. وهذه هي قائمة الألفاظ الممنوعة على الأساتذة قولها للتلاميذ

نشر يوم 2017/04/03 12119 11 النهار أون لاين شرطي مرجع أمام كل مدرسة.. وهذه هي قائمة الألفاظ الممنوعة على الأساتذة قولها للتلاميذ
أعلن مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين مصطفى مجاهدي، أنه سيتم رسميا استحداث "شرطي مرجع" أمام كل حرم مدرسي.

وقال المتحدث خلال استضافته في برنامج "قهوة وجورنان" على قناة النهار، أن كافة المؤسّسات عبر الوطن ستكون تحت إشراف شرطي مرجع أو فرقة من الدرك الوطني وهذا حسب اختصاص الإقليم، مشيرا أن شرطي المرجع يجب أن يكون في تواصل مباشر مع مدير المؤسسة التربوية وكذا أولياء التلاميذ. وأضاف مجاهدي أن القرار بوضع شرطي المرجع هدفه الحد من العنف المدرسي، حيث سيتواجد هذا الشرطي بمحاذات المدرسة، موضحا مدير المؤسسة هو الذي سيكون همزة الوصل بين الأولياء وشرطي المرجع. ومن جهة أخرى قال مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين، أن وزارة التربية حدّدت الألفاظ الممنوعة على الأساتذة قولها للتلاميذ، مثل تشبيه الطفل بحيوان من الحيوانات، موضحا أن هذه الألفاظ تشكل أثر نفسي لدى الطفل وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى العنف الجسدي. 

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محمد - الجزائر 2017-04-06T06:50:22+00:00
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قم للمعلم وفه التبجيـــــــــــــــــــــــــــلا كاد المعلم أن يكون رسولا
و إذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا
و إذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا
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الاستاذة فايزة - الجزائر 2017-04-04T16:45:06+00:00
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عاتعلمونه كيف يب والف عيب عليك ياوزارة هل اصبح المعلم هو مايعيب مدرستنا اوصلت بكم الوقاحة الى هذا الحد .اتعلمونه كيف يتكلم مع سيده التلميذ وهو من يرفعه ذيننا المصافي الصحابى .وترفعه الدول الغربية المتقدمة الى اعلى الرتب تعلمي يا بن غبريط من ماركل كيف تعامل الاساتذة. هذه القرارات كان الاجدر بكم ان توجهوها للتلاميذ واوليائهم لان الاستاذ لم يوبخ في حياته تلميذ متخلق كفاكم احتقارا لصانعي العقول وت_ديما للمدرسة .
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ن ن - الجزائر 2017-04-04T08:30:31+00:00
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ليس الشرطي الذي يقوم بهذه المهمة
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yacine - alger 2017-04-04T00:02:48+00:00
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يجب تسخير وحدة كاملة امام كل مدرسة او اعطاء الشرطي كافة الصلاحيات اظن بان لو تم تغيير قانون الاجراءات الجزائية و العقوبات و السماح للمواطن بالدفاع عن نفسه ضد المنحرفين و اللصوص و المجرمين ربما حارس المدرسة لوحده بامكانه حماية كافة المدرسة بمن فيها و حتى محيطها لكن في الجزائر لا يحميك و لا تحمي نفسك و عرضك و اذا دافعت عن نفسك مصيرك المحاكم بينما في دول اخرى يمنح من دافع عن نفسه او غيره وسام الشجاعة من طرف اعلى السلطات
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- algerie 2017-04-03T19:20:31+00:00
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ou est la responsabilité des parents pour éduquer leurs enfants , alors qu'en angleterre c'est le directeur qui ouvre la porte de l'ecole le matin et la ferme le soir et il remarque bien les mauvais éleves
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الأستاذ حجرس - الجزائر 2017-04-03T18:05:38+00:00
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الم تعلم بان الخنزير عند الفرنسي حيوان جميل وله لحم لذيذ لم تفهم مايقصد الفرنسي يامن تعلق على الكلمة التي قالها لك المعلم الفرنسي ............ أيضا الفرنسي لم يعلم المعلم الجزائري أنت أخطأت الفرنسيون هم من علمونا الأخلاق الفاسدة والمعاملات فيما بيننا والقساوة حتى نبقى اشتاتا .واعداء ا هـــ......
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طيب - بجاية 2017-04-03T15:20:32+00:00
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نطلب من وزارة التربية ، اصدار قاموس يتضمن الحركات والألفاظ التي يستعملها المعلم في المدرسة !!!
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فتيحة - الجزائر 2017-04-03T11:38:16+00:00
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كان يدرسنا معلم جزائري مادة الفرنسية، وكان كلما أخطأ أحدنا في الإجابة أو لم ينجز واجبه المنزلي أو لم يعجب المعلم ببعض تصرفاته يقول المعلم بضربه بشتمنا بكلمة فرنسية قذرة جدا كان بطبيعة الحال يقولها المعلمون الفرنسيون لتلاميذهم الجزائريين، ومعلمنا لمادة الفرنسية كان بالطبع أحد تلامتذتهم فأخذها عنهم وصار يكيلها بدروه لتلاميذه الجزائريين، والكلمة أذكرها جيدا وهي: "conchonnerie"، والكلمة مشتقة من إسم الخنزير بالفرنسية وتعني القذارة والوساخة وغيرها من المعاني السيئة، ولم وقتها لا حسيب ولا رقيب فالمعلم هو كل شيئ،
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moh - algerie 2017-04-03T10:47:49+00:00
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و من سيحمي هذا الشرطي المرجع
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2017-04-03T10:13:39+00:00
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وقولها لكم ؟ ممنوع أيضا ؟
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الأستاذ حجرس - الجزائر 2017-04-03T09:39:14+00:00
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== سؤال لكل مثقف :
لماذا ذكر الله الحيونات في كتابه المقدس
1ــ كل الحيونات التي ذكرت في القرآن لها معنى عميق في التربية والصبر والقوة
=== مثال == الحمار للحمل والصبر والقوة والأمانة ههههه شعب لايفقه اللغة العربية
2ـــ الجمل= صرب الله بل وذكر الجمال في القرآن تتحمل العطش والسفر البعيد ويتحمل ملا تتحمل الحونات الأخرى بالنسبة للسفر
3 ــ الغباء وصل بزوارة التربية لتعرية التربية من التشبيه بالمثل القرآنية ===
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