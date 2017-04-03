شرطي مرجع أمام كل مدرسة.. وهذه هي قائمة الألفاظ الممنوعة على الأساتذة قولها للتلاميذ

وقال المتحدث خلال استضافته في برنامج "قهوة وجورنان" على قناة النهار، أن كافة المؤسّسات عبر الوطن ستكون تحت إشراف شرطي مرجع أو فرقة من الدرك الوطني وهذا حسب اختصاص الإقليم، مشيرا أن شرطي المرجع يجب أن يكون في تواصل مباشر مع مدير المؤسسة التربوية وكذا أولياء التلاميذ. وأضاف مجاهدي أن القرار بوضع شرطي المرجع هدفه الحد من العنف المدرسي، حيث سيتواجد هذا الشرطي بمحاذات المدرسة، موضحا مدير المؤسسة هو الذي سيكون همزة الوصل بين الأولياء وشرطي المرجع. ومن جهة أخرى قال مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين، أن وزارة التربية حدّدت الألفاظ الممنوعة على الأساتذة قولها للتلاميذ، مثل تشبيه الطفل بحيوان من الحيوانات، موضحا أن هذه الألفاظ تشكل أثر نفسي لدى الطفل وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى العنف الجسدي.

الفيديو