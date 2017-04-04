حجار .. إمكانية استدرك الدروس الضائعة لطلبة الصيدلة و طب الاسنان في جويلية وسبتمبر المقبلين

وأوضح حجار خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة تنظيم الندوة الوطنية للجامعات أن استدراك هذه الدروس الضائعة يمكن أن يتم خلال شهري جويلية و سبتمبرالمقبلين. و أشار في هذا الشأن، أنه تم تسجيل تفاوت في حجم هذه الدروس الضائعة من كلية إلى أخرى وحتى الداخل الكلية الواحدة وهذا بسبب التفاوت المسجل في مدىالاستجابة لهذا الإضراب، مضيفا بالقول هنالك العديد من الطلبة الذين زاولوا دراستهم بشكل عادي منذ بداية الدخول الجامعي الجاري. وفي سياق متصل، قال حجار أن تنظيم عملية استدراك هذه الدروس تعد عملية بيداغوجية محضة وانطلاقا من ذلك يوضح حجار فإن مسألة إقرار"سنة بيضاء يعتبر قضية وقرارابيداغوجيا وليس قرار سياسي أو إداري . للذكر فإن طلبة الصيدلة وطب الأسنان عادوا إلى مقاعد الدراسة، بعد شنهم لإضراب خلال الأشهر الماضية على مستوى بعض الكلياتن وذلك بعد الاستجابة لمطالبهم من قبل القطاعات الوزارية المعنية.