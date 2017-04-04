الوزير الأول الفرنسي في الجزائر يومي 5 و6 أفريل

يقوم الوزير الأول الفرنسي برنار كازنوف يومي 5 و6 أفريل الجاري بزيارة عمل الى الجزائر، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح نفس المصدر ان هذه الزيارة "تندرج في إطار تقاليد التشاور القائم بين البلدين".

وسيبحث المسؤولان بهذه المناسبة "التعاون الثنائي الذي يشهد تقدما معتبرا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذا سبل تعزيزه اكثر و سيتبادلان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك". ويتعلق الأمر بثالث زيارة لوزير أول فرنسي إلى الجزائر خلال عهدة الرئيس فرانسوا هولاند.

وسمحت هذه الزيارات للجنة الحكومية الرفيعة المستوى التي نصبها رئيسا الدولتين عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي ببعث حركية وضمان نوعية العلاقات بين البلدين التي من المقرر ان تتحسن أكثر" حسب نفس المصدر.