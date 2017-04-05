أزيد من 300 ملاحظ دولي منتظرون لتشريعيات 4 ماي القادم

وقال دربال في تصريح للصحافة على هامش زيارته رفقة وزير الاتصال حميد قرين لمركز تسجيل برامج الحملة الانتخابية للمترشحين بالإذاعة والتلفزيون أن "الملاحظين الدوليين الذين سيأتون للجزائر في اطار الانتخابات التشريعية من مختلف الهيئات الدولية وجهت لهم الدعوة عن طريق القنوات الدبلوماسية الجزائرية، وقد استجابوا كلهم لهذه الدعوة وسيكون مجموعهم بين 310 و320 ملاحظا". وأوضح دربال في نفس الاطار أن "وفد الجامعة العربية يتكون من 150 ملاحظ و150 أخرمن الاتحاد الافريقي بالإضافة الى نحو 20 ملاحظا من منظمة التعاون الاسلامي وملاحظين من الاتحاد الأوربي سيحدد عددهم قريبا وكذا ملاحظين من هيئة الأمم المتحدة"، مبرزا أن هؤلاء الملاحظين سيحلون بالجزائر قبل يوم الانتخابات. وبعد ان أشار دربال إلى أن العملية الانتخابية "تكاملية"، أشاد بـ"الاهتمام" الذي أولته وزارة الاتصال لعملية تسجيل مضامين برامج الحملة الانتخابية للمترشحين على مستوى المركز المخصص لذلك من خلال --كما قال-- "توفير كل الوسائل المادية والبشرية لأداء هذه المهمة". وأكد أن هذه الظروف المناسبة للتسجيل تؤكد ان الانتخابات التشريعية المقبلة "مأخوذة بشكل جدي"، لكن يجب --كما قال--"على كل من يخاطب الشعب تحسبا لهذا الموعد ان يكون في مستوى هذه التهيئة". وذكر في نفس السياق ان المترشحين يمكنهم الاتصال بالمركز للشروع في التسجيل وفقا لبرنامج الحصص الذي أفرزته القرعة الخاصة بذلك، داعيا بهذه المناسبة المترشحين الاحرار"الذين لم يتمكنوا من استلام برامج حصص تسجيلهم الاتصال بالمستشار الاعلامي للهيئة من أجل الحصول عليها ".