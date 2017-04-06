سلال يستقبل الوزير الأول الفرنسي بقصر الحكومة

وكان رفقة سلال بعض أعضاء الحكومة وزير الخارجية والعلاقات الدولية رمطان لعمامرة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بالإضافة إلى والي الجزائر عبدالقادر زوخ.

وسيبحث سلال، وكازنوف، خلال هذا اللقاء التعاون الثنائي الذي يشهد تقدما معتبرا في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا سبل تعزيزه أكثر، وسيتبادلان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المرتقب أن يعقد برنار كازنوف ندوة صحفية بعد انتهاء الإجتماع الذي يجمعه مع أعضاء الحكومة الجزائرية.

وحل الوزير الأول الفرنسي برنار كازنوف، أمس الأربعاء، بالجزائر، في زيارة عمل، تدوم يومين ، في إطار تقليد التشاور القائم بين البلدين. وكان في استقبال كازنوف، لدى وصوله بالمطار الدولي هواري بومدين، الوزير الأول عبد المالك سلال، وأعضاء من الحكومة.

وتعتبر، هذه الزيارة إلى الجزائر الثالثة من نوعها، لرئيس وزراء فرنسي، في عهدة الرئيس هولاند. وسمحت هذه الزيارات للجنة الحكومية الرفيعة المستوى، التي نصبها رئيسا الدولتين عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الفرنسي، ببعث حركية وضمان نوعية العلاقات بين البلدين.