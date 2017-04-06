مشروع انجاز منشآت لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية محور محادثات بوطرفة ومديرة "أنجي"

بحث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مع المديرة العامة لمجمع "أنجي" (جي دي أف سواز سابقا) الفرنسي ايزابيل كوشار العلاقات بين "أنجي" و"سوناطراك" في مجال الغاز وآفاق التعاون بين الشركتين حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وحسب بيان، صدر، اليوم الخميس، من وزارة الطاقة، فإن المحادثات بين بوطرفة والمديرة العامة لمجمع "أنجي" دارت أساسا حول مشروع انجاز منشآت لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 4050 ميغاواط ذروة موزعة على ثلاث حصص بحوالي 1350 ميغاواط ذروة للحصة الواحدة ومشروع يستدعي انجاز استثمارات في المجال الصناعي.

كما تطرق الطرفان في المحادثات، إلى "وضع السوق الدولية للغاز الطبيعي وتطورها" وكذا إلى "فرص الأعمال وآفاق الاستثمار في مشاريع مهيكلة في الجزائر".