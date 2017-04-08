برنامج اليوم الأول من الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم

سيكون غدا الأحد، اليوم الأول للحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم، وفيما يلي البرنامج الكامل:

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ينشط تجمعا شعبيا بالقاعة المتعددة الرياضات بولاية خنشلة على الساعة الـ10 صباحا.

الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ينشط تجمعا شعبيا ببوثلجة ولاية الطارف على الساعة ال10 صباحا وتجمع ثاني بولاية قالمة على الساعة ال2 بعد الظهر.

جبهة القوى الإشتراكية: نشاطات تحتضنها ولاية غرداية تسجل لانطلاق الحملة الانتخابية.

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، تنظم تجمعا بالقاعة المتعددة الرياضات "بوبعاية ساعد" بولاية برج بوعريريج على الساعة الـ3 ظهرا .

الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينظم تجمع شعبيا بمدينة مارسيليا الفرنسية على الساعة الواحدة زوالا .

رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ينشط ندوة صحفية بمقر الحزب بالقبة في الجزائر العاصمة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا بولاية مستغانم.

رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول ينشط تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات "علي معاشي" بتيارت على الساعة العاشرة وتجمع شعبي آخر بدار الثقافة "نايت بلقاسم" بتيسمسيلت على الثانية زوالا.

رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يعطي إشارة انطلاق الحملة الانتخابية بساحة "الأمير عبد القادر" بالجزائر العاصمة على الساعة العاشرة.

رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس ينشط ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقر الحزب بالأبيار في الجزائر العاصمة.