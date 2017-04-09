وفد من الكونغرس الأمريكي يحل ضيفا بالجزائر

استقبل محمد الطيب العسكري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارخ، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة، وفدا من المساعدين البرلمانيين بالكونغرس الأمريكي، وذلك بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أن الوفد الأمريكي قام بزيارة مقر البرلمان، أين تعرف على الغرفة العليا لبرلمان، وصلاحياتها ومهامها خاصة بعد التعديل الدستوري الذي جرى في 7 فيفري 2016، وعملها الرقابي على النشاط الحكومي من خلال الآليات القانونية كالأسئلة الشفوية، جلسات الاستماع والزيارات الميدانية.

كما سمح اللقاء أيضا باستعراض جوانب من العلاقات بين البلدين لاسيما البرلمانية منها حيث حرص الطرفان على تأكيد أهمية التعاون البرلماني من خلال إيجاد آليات تَواصُل تُمكِّن من المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية.