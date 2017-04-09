لعمامرة يتحادث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني

تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد بالجزائر مع ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني. وتوسع هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الشؤون الخارجية ليشمل أعضاء الوفدين. وتقوم موغريني منذ يوم أمس السبت بزيارة رسمية تدوم يومين إلى الجزائر بدعوة من لعمامرة.

ولدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي أعربت موغريني عن "ارتياحها" لمدى عمق الشراكة "الكثيفة الجد إيجابية" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت موغريني، أن زيارتها إلى الجزائر تهدف إلى "تكثيف وتعميق" الشراكة والعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أكثر لاسيما في بعض المجالات مشيرة إلى أنها ستتناول مع المسؤولين الجزائريين الوضع الإقليمي والتعاون الثنائي في جميع القطاعات.