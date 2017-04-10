سلال يشدد على ضرورة إنجاز أسواق الجملة للتحكم في الأسعار

وفي زيارة قادته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بعين وسارة، ولاية الجلفة، أوضح السيد سلال، أن أسواق الجملة تلعب دورا هاما في ضبط أسعار المنتجات الفلاحية وتوفير الإنتاج على مدار السنة وليس خلال المواسم فقط. كما دعا إلى الإسراع في إنجاز هذه المنشآت القاعدية، بهدف توفير المنتجات الفلاحية في الأسواق. وأضاف الوزير الأول، أننا بحاجة إلى الحفاظ على استقرار السوق الوطنية والتحكم فيها.

وللإشارة، يتواجد الوزير الأول عبد المالك سلال في ولاية الجلفة، اليوم الإثنين، لتفقد العديد من المشاريع. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تدشين وإطلاق عدة مشاريع أخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي، لاسيما في المجالات التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما سيطلع على مدى التقدم في تنفيذ البرنامج التنموي لهذه الولاية.