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الأفلان يطلق قناة باسمه على الأنترنت

نشر يوم 2017/04/11 8812 1 ي.عبد الباقي الأفلان يطلق قناة باسمه على الأنترنت
أعلنت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني عن إطلاق قناة تلفزيونية ناطقة باسم الحزب، تبث على الأنترنت.

وحسب الحساب الرسمي للأمانة العامة للأفلان على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فإن القناة حملت اسم أفلان تيفي، وقد أطلق بثها تزامنا مع بداية الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، لتكون منبرا إعلاميا للحزب خلال المعترك الانتخابي.

وكانت قيادة الأفلان قد أكلقت قبل أسابيع قناة تلفزيونية على الساتل، غير أنها سرعان ما تراجعت عن الإجراء، وأغلقت القناة بعد قطع بثها، بعد انتقادات طالت ولد عباس بخصوص كيفيات وطرق تمويل بث القناة من الخارج، في وقت تسعى السلطات لمنع أية تحويلات للأموال بطرق غير قانونية.

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Ahmed zeghida - Skikda 2017-04-11T17:23:30+00:00
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بتوفيق إنشاء الله
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