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بدوي..الشعب الجزائري سيؤكد للعالم تلاحمه ووحدته يوم 4 ماي القادم

نشر يوم 2017/04/13 27430 0 النهار اونلاين بدوي..الشعب الجزائري سيؤكد للعالم تلاحمه ووحدته يوم 4 ماي القادم
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الخميس، بالمدية، أن الشعب الجزائري سيمرر يوم الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 4 ماي القادم، رسائلا "قوية يؤكد من خلالها للعالم تلاحمه ووحدته".

وقال بدوي، خلال تدشينه للمجمع المدرسي محمد العيد آل خليفة ببلدية  تابلاط، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الى ولاية المدية: الجزائريون سيمررون يوم 4 ماي القادم للعالم كله رسائل قوية تعبر وتؤكد تلاحمهم ووحدتهم، مبرزا أن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيتجسد على أرض الميدان كله رغم الظروف الخاصة التي تمر بها الجزائر، على الصعيد الاقتصادي. وطمأن سكان تابلاط في هذا السياق، أن تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي سيكون قريبا. وبعد أن جدد بدوي أن الجزائر، تنعم بالسلم والأمن والاستقرار بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وكافة مصالح الأمن، دعا الجزائريين إلى الحفاظ والالتفاف حول مكتسبات السلم والاستقرار. ولدى توقفه ببلدية الموهوب، أكد الوزير، أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية رصدت الدولة 400 مليار سنتيم لمحو اثار الزلزال، مشيرا إلى أن الحياة عادت الى هذه المنطقة من خلال إعادة بناء ما هدمه الزلزال. وأشرف بدوي، خلال الفترة الصباحية من هذه الزيارة على تدشين مسبح باسم الشهيد محمد الربيعي بالقاعة المتعددة الرياضات بتابلاط، وخلال استماعه لانشغالات الرياضيين بهذه المنطقة امر بالإسراع في انجاز ملاعب جوارية. ولدى اشرافه على توزيع عقود على المستثمرين أوضح بدوي، أن الاقتصاد الوطني سيواصل تحقيق تطورفي جميع المجالات، خاصة في الصناعات التحويلية، مشيرا إلى ان الكثير من الأمور تحسنت خاصة فيما يتعلق بالعقار الصناعي وذلك من خلال  مكافحة البيروقراطية بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية. للإشارة، سيواصل الوزير زيارته لهذه الولاية بتفقد وتدشين عدد من المشاريع والورشات التنموية في قطاعات عدة .

 

 

 

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