سلال يستقبل وزير العدل الأذربيجاني

استقبل الوزير الاول عبد المالك سلال، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، وزير العدل الاذربيجاني ماميدوف فكرت، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة سمحت "بتقييم علاقات التعاون بين البلدين مع التشديد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما تطرق الطرفان إلى التعاون القضائي بين هيئات البلدين حسب ذات المصدر.

من جهة اخرى أضاف البيان ان هذا اللقاء الذي جرى بحضور الطيب لوح وزير العدل حافظ الاختام شكلت فرصة للطرفين "لتبادل وجهات النظر حول تطور العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بآخر المستجدات الدولية".