بوتفليقة يوجه رسالة للأسد في ظل الظروف الراهنة

وفي رسالة بعثها رئيس الجمهورية، إلى الرئيس السوري هنئة من خلالها بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال بلاده، أعرب له من خلالها عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين وأمله في أن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراج الأزمة التي يعيشها هذا البلد.

وجاء في برقية التهنئة "يسرني، بمناسبة احتفال الجمهورية العربية السورية بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد استقلالها المجيد، أن أتقدم إلى فخامتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات راجيا من المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة والعافية وعلى شعبكم العزيز و قد حقق مرامه في إعادة البناء والتعمير في كنف الوئام والتوافق الوطني".

وأضاف الرئيس بوتفليقة "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحنا لمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا الشقيقين وعن متابعتنا باهتمام لتطورات الأزمة التي يعيشها بلدكم العزيز، آملين لأن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراجها وعودة الأمن والاستقرار اللذان يتوق إليهما الشعب السوري الشقيق".