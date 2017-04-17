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بوتفليقة يوجه رسالة للأسد في ظل الظروف الراهنة

نشر يوم 2017/04/17 13461 6 ع/ و.أ.ج بوتفليقة يوجه رسالة للأسد في ظل الظروف الراهنة
أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تربط الجزائر وسوريا وأمله في أن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراج الأزمة التي يعيشها هذا البلد.

 وفي رسالة بعثها رئيس الجمهورية، إلى الرئيس السوري هنئة من خلالها بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال بلاده، أعرب له  من خلالها عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين وأمله في أن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراج الأزمة التي يعيشها هذا البلد. 

وجاء في برقية التهنئة "يسرني، بمناسبة احتفال الجمهورية العربية السورية  بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد استقلالها المجيد، أن أتقدم إلى فخامتكم باسم  الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات راجيا  من المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة والعافية وعلى شعبكم العزيز و قد حقق مرامه في إعادة البناء والتعمير في كنف الوئام والتوافق الوطني".

وأضاف الرئيس بوتفليقة "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحنا لمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا الشقيقين وعن متابعتنا باهتمام  لتطورات الأزمة التي يعيشها بلدكم العزيز، آملين لأن تفضي جولات الحوار السورية  إلى انفراجها وعودة الأمن والاستقرار اللذان يتوق إليهما الشعب السوري الشقيق".

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فيروز - ام البواقي 2017-04-18T09:18:04+00:00
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يلد المليون و نصف شهيد كلامه صادق ونابع من القلب لان الجزائر تبقى البلد الوحيد الذي ينبذ الدمار والخراب ويدعو الى الحرية والسلم وسوريا بلد عربي لابد من خروجها من نفق الظلام الى نور السلام واذا اتحدت الدول العربية فيما بينها سيكون الطريق واضح وتتلاشى المؤامرات الخارجية .اللهم انصر سوريا والعراق وليبيا و اليمن ....واحمي بلادنا الجزائر من كل عدو وانصرنا على القوم الظالمين .
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ahmed - RELIZANE 2017-04-18T08:04:57+00:00
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ايه كيف كانت سوريا وكيف عادت الان دمشق وحلب وحماة كانت من اجمل مدن الشام قبل التقسيم البرطاني والفرنسي لها وكان شعبها من اهم الشعوب التي نشرت الاسلام والعربية ويكفي حلب فخرا ان المتنبي والمعري من اعظم شعرائها وان الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز منها نتمني لكل الشعب التوحد والتجمع لوحدة بلادهم التي دمرها العرب قبل ان يدمرها المريكان وان يعتمد الشعب علي نفسها وليدهب هدا البغدادي الي الجحيم نصر الله الشعب السوري برمته اقول هدا وقدعرفتها عن كثب //احمد
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احمد - ألنعامة 2017-04-17T14:56:45+00:00
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لان الجزائر ومنذ الحصول على استقلالها تعرف معنى الاستعمار والدمار والخراب والارهاب والعنف والمؤامرات فانها ابدا لم تكن ولن تكن ضد اي بلد شقيق ولا صديق فهي دائما تدفع نحو الامن والطمأنينة والسلام وهذا فحوى رسالة الرئيس الجزائري الى الرئيس السوري فالقضية ليست شخصية بين رجلين وانما هي مبادئ وقيم يؤمن بها الشعب الجزائري ويوالي بها جميع شعوب العالم ولا سيما الشعوب العربية والاسلامية الشقية .
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أحمد الحراشي - الجزائر 2017-04-17T13:38:47+00:00
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التسوية السلمية تعتبر الوسيلة الوحيدة لإخراج سوريا من الأزمة التي تتخبط فيها، إن اللجوء إلى القوة سيؤدي إلى تعقيد الوضع في البلد وتقويض الجهود الدبلوماسية والاجتماع على طاولة مفاوضات "باستثناء الجماعات الإرهابية" لإيجاد حل، يجب "احترام الشرعية الدولية وسيادة الدولة السورية".
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أحمد الحراشي - الجزائر 2017-04-17T13:04:50+00:00
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سيثبت التاريخ مثلما أثبت في السابق لكم أن السياسة الخارجية للجزائر صادقة وتنبع من القومية العربية والنخوة والشهامة المعهودة عن الجزائريين، والجزائري الذي لا يخون ولا يتآمر على أخيه، لذلك فالموقف الذي تتخذه الجزائر اتجاه القضايا العربية والدولية والقضية السورية بالخصوص هو صادق ووقوفه جنباً إلى جنب الشعب السوري وجيشه ورئيسه نابع عن قناعات وعن حق لم يره أو إغتصبه الكثير من الجهلة والمتآمرين، الحمد لله على أنني جزائري، نتمنى لرئيسنا الشفاء العاجل، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر.
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كمال - mostaganem 2017-04-17T12:44:07+00:00
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استعباط بلاد مخربة عن اخرها و لا يبقى له الا التهنئة لاحول و لا قوة الا بالله
حسبنا الله و نعم الوكيل
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