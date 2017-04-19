تبون.. لدينا ضعف في الإمكانيات والأعوان لمكافحة مضاربة التجار

وقال تبون على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية وهران "إننا نحارب المضاربة بالوسائل التي نتوفر عليها".

وحسب تبون "يوجد سوى 10.000 عون مراقبة في الميدان على المستوى الوطني في حين تقدر الاحتياجات بـ 200.000 عون".

وأضاف أنه "بهذا التعداد فإنه من غير الممكن تقريبا مراقبة كل واحد من ال 3.250.000 تاجرا ينشطون عبر الوطن".

وأشار الوزير من ناحية ثانية إلى أنه خلال اجتماع عقد مؤخرا مع جمعية حماية المستهلكين "تم الإبلاغ عن حالات لتخزين اللحوم البيضاء من قبل مضاربين تحسبا لحلول شهر رمضان الذي يسجل كما هو العادة طلبا كبيرا على هذه المادة". وبخصوص اللحوم الحمراء أكد تبون بأنه "لم تسجل أي حالة للحمى القلاعية بولايات البيض والنعامة والأغواط وخنشلة التي تتوفر لوحدها على 27 مليون رأس من الأغنام" مؤكدا بأن "إستهلاك اللحوم الحمراء لا يطرح أي مشكل".