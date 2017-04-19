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الجزائر تدين الإعتداء على معسكر للجيش في تومبوكتو بمالي

نشر يوم 2017/04/19 5999 0 أمينة/ وكالات الجزائر تدين الإعتداء على معسكر للجيش في تومبوكتو بمالي
أدانت الجزائر بـ " شدة" الاعتداء الارهابي والاجرامي الذي استهدف أمس الثلاثاء معسكرا للجيش بمنطقة تومبوكتو في مالي مجددة استعدادها لمواصلة مساهمتها في جهود تعزيز السلم بهذا البلد حسبما صرح به اليوم الاربعاء الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد بن علي شريف قائلا " ندين بشدة الاعتداء الارهابي والاجرامي الذي استهدف يوم أمس معسكرا للجيش بمنطقة غورما-راروس في مالي " مشيرا إلى أن " تصاعد أعمال العنف التي تهدف إلى تقويض عملية تجسيد اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر ستبقى دون جدوى وستواجه عزم الشعب المالي على مواصلة تقدمه نحو السلم والمصالحة والبناء الوطني".

في نفس الشأن أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية " من جهتنا نجدد استعدادنا لمواصلة مساهمتنا في جهود تعزيز السلم في مالي الشقيق" معربا عن تعازي الجزائر لعائلات ضحايا " هذا الاعتداء الجبان ونؤكد تضامننا مع الشعب والحكومة الماليين الشقيقين".

ويذكر أن 5 جنود ماليين وعشرة ارهابيين لقوا حتفهم أمس الثلاثاء في الاعتداء الارهابي الذي استهدف معسكرا للجيش بمنطقة غورما-راروس ( الواقعة على بعد مسافة 120 كلم شرق تومبوكتو ) حسبما أعلنه وزير الدفاع المالي. 

 

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