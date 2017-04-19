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مساهل يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي بمدينة البيضاء

نشر يوم 2017/04/19 5766 0 مهدي فيراس مساهل يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي بمدينة البيضاء

التقى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمدينة البيضاء شرق ليبيا في إطار الجولة التي يقوم بها من أجل دعم المسار السياسي لحل الأزمة بالبلاد. 

وتم استقبال مساهل الذي حل اليوم بمدينة البيضاء على رأس وفد هام من طرف صالح عقيلة بديوان هيئة صياغة مشروع الدستور أين أكد "الجزائر كانت  السباقة الى الدعوة الى الحوار الليبي-الليبي"  مشددا على أهمية هذه النقطة لحل الأزمة في البلاد. 

كما تندرج هذه الجولة في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد التقريب بين مواقف الاشقاء الليبيين من أجل التوصل الى حل سياسي ومستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية من شأنه الحفاظ على السلامة الترابية لليبيا و سيادتها و وحدتها و انسجام شعبها.

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