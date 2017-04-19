مساهل يتحادث مع خليفة حفتر ببنغازي شرق ليبيا

تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء مع المشير خليفة حفتر بمدينة بنغازي شرق ليبيا في ثاني محطة له في إطار الجولة التي يقوم بها في ليبيا لدعم الحل السياسي للأزمة في البلاد.

واستقبل مساهل الذي حل اليوم ببنغازي على رأس وفد هام في ثاني محطة له في إطار الجولة التي بدأها اليوم من مدينة البيضاء من طرف المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وتناول الإجتماع الأوضاع الراهنة في ليبيا وتطورات المشهد السياسي مع التركيز على أهمية دعم الحوار الليبي-الليبي دون تدخل أجنبي بناء على الإتفاق السياسي والمصالحة الوطنية.

يشار إلى أن مساهل سيواصل جولته غدا الخميس في عدة مناطق ومدن ليبية في حين ستكون الجولة المقبلة مخصصة لمناطق الجنوب الليبي وذلك في إطار دعم مسار التسوية السلمية للأزمة في البلاد وتعزيز المصالحة الوطنية