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بوتفليقة يدين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف باريس

نشر يوم 2017/04/21 5271 0 النهار أون لاين/ و.أ.ج بوتفليقة يدين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف باريس
أدان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في برقية وجهها لنظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند، الإعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة شرطي وخلف إصابة إثنين آخرين، ليلة أمس الخميس، بشارع الشانزيليزيه، بالعاصمة الفرنسة باريس.

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة "بلغني بكثير من الاستياء خبر الإعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف باريس وتسبب في سقوط عون أمن وإصابة آخرين بجروح والذي يقلق سكينة وطمأنينة المواطنين".

وعبر الرئيس رئيس بوتفليقة عن تضامن الجزائر، كونها عايشت الإرهاب الهمجي، حيث قال "وفي هذا الظرف المؤلم أعرب لكم باسم الشعب والحكومة الجزائريين، وكذا أصالة عن نفسي، عن تضامننا الكامل مع فرنسا الصديقة وعن تعازينا الخالصة لعائلة ضحية هذا العمل الفظيع". 

وأضاف رئيس الجمهورية في برقيته "بهذه المناسبة الأليمة تجدد الجزائر استعدادها لتعاون وتضامن فعالين مع باقي المجتمع الدولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل دحض آفة الإرهاب، عدو جميع الحضارات، والغريبة عن الإسلام دين الإنسانية والتسامح والوفاق".

وختم الرئيس بوتفليقة برقيته قائلا: "إذ أجدد لكم مشاعر التعاطف والدعم في هذه  المحنة، تقبلوا مني السيد الرئيس وصديقي العزيز أسمى عبارات التعاطف والتقدير".

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