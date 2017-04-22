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الفريق قايد صالح يوصي القادة بتقديم المساعدة المعنوية للأفراد العسكريين

نشر يوم 2017/04/22 67200 5 كاملية.ع الفريق قايد صالح يوصي القادة بتقديم المساعدة المعنوية للأفراد العسكريين
جدّد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، حرص الجيش على التفاعل والتوافق مع متطلبات أمن الجزائر ودفاعها الوطني، بالإضافة إلى حماية استقلال البلاد والدفاع عن سيادتها، وضمان وحدتها الترابية والشعبية.

وطالب الفريق قايد صالح خلال اليوم الثالث من الزيارة التي قادته الى الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة، القوات العسكرية في كافة مناطق الوطن، بتولي المهام، على أكمل وجه وفي الوقت المناسب والحقيقي، والذي يكفل بلوغ المردودية العالية مهما كانت الظروف والأحوال.

وفي جملة من التوصيات قدمها قايد صالح للإطارات والقادة العسكريين، أكد لهم من خلالها على الدور التوعوي والتحسيسي بالإضافة إلى الجانب المعنوي، الذي يحفز ويدفع الأفراد العسكريين على أداء واجبهم على الوجـه الأحسن.

ونوه نائب وزير الدفاع الوطني، على العناية التي يقدمها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، للجانب المعــرفي والعلمـي والتــربوي والتعلـيـمي والثــقــافي، التي يتسم بها الجيش الوطني الشعبي .

وقام الفريق بتدشين العديد من الوحدات والمرافق الإدارية والرياضـية، على غرار مقر اللواء 58 صواريخ وتسميته باسم الشهيد عضامو محمد البحري، وكذا تسمية الفوج 158 صواريخ باسم الشهيد خليل عبد الحفيظ، وقد حضرت عملية التسمية عائلتي الشهيدين اللتين تم تكريمهما بالمناسبة.

كما دشن قايد صالح مركز الإشارة الجهوي، والذي يضمن الاتصالات السلكية واللاسلكية  والهرتزية والفضائية لفائدة هيئات ووحدات الناحية، والمزود بأحدث التجهيزات عالية التقنية.

 

 

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محقور - الجلفة 2017-04-23T17:31:22+00:00
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صح يستهلوا كل خير مي الفايدة للقيادة والتعب و الميزيرية للمساكين غدو ة كي يستهلكولك شبابك أو صحتك و وقتك يرموك كي العالة على البلاد شوف واش راه صاري فالمتقاعدين قدموا الغالي و النفيس واليوم الناس يتغناو بالإنجازات نتاع هم وهو نفس الحلقة نتاع أسلافنا جاهدوا واستشهد وا وعاشوا فيها الحركة والحلقة القادمة راها عليكم.
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2017-04-23T10:26:48+00:00
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أفراد الجيش الوطني الشعبي يستحقون كل التحية والإحترام ويكفي أنهم من العيون التي لا تمسهم النار منزلتكم رفيعة وإن هضمت حقوقكم في الدنيا فلن تهضم أبدا عند رب العزة
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جبرون - guelma 2017-04-23T09:44:42+00:00
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لقد كافحنا وحاربنا الارهاب حماية لوطننا ودفاعا عن شعبنا وامتنا وقدمنا تضحيات جسام فاستشهد منا من استشهد وجرح وعطب منا الكثير وكل هذا كان في سبيل الوطن الغالي ولما تقاعدنا رمينا على الهامش كاننا اعداء هذا البلد حقوقنا مهضومة بينما من كان يخرب ويحرق ويدمر ويقتل يتمتع بكل شيء هل هذا عدل ؟
ولكن هناك رب ينظر ويرى وليس بغافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فهناك سنلتقي امام العادل ويأخذ كل ذي حق حقه
ضيعتونا وكيلكم ربي حسبنا الله ونعم الوكيل
(مـــــــــــت قــــــــاعد ) من الجيش الوطني الشعبي خاض 12 سنة في مكافحة الارهاب
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bp - bp 2017-04-22T16:08:09+00:00
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أي معنويات و متقاعدوا الجيش يجرون كالخراف في الشارع و هذا عندما طالبوا بحقوقهم بعدما كانوا حماة للوطن ,هذا ما شهدناه معنوياتنا في الحضيض و هذا هو مستقبلنا بعد تقاعدنا
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مجيد 2017-04-22T15:25:50+00:00
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الضابط او الطبيب تربي على عقيدة الحقرة والظلم والحقد والشر والدوس على القوانين والانمظة والاعتداء على حقوق الافراد وحقوقهم
ولو يبطبق القانون عليهم لدخل اغلبهم السجن
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