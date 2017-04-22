الفريق قايد صالح يوصي القادة بتقديم المساعدة المعنوية للأفراد العسكريين

وطالب الفريق قايد صالح خلال اليوم الثالث من الزيارة التي قادته الى الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة، القوات العسكرية في كافة مناطق الوطن، بتولي المهام، على أكمل وجه وفي الوقت المناسب والحقيقي، والذي يكفل بلوغ المردودية العالية مهما كانت الظروف والأحوال.

وفي جملة من التوصيات قدمها قايد صالح للإطارات والقادة العسكريين، أكد لهم من خلالها على الدور التوعوي والتحسيسي بالإضافة إلى الجانب المعنوي، الذي يحفز ويدفع الأفراد العسكريين على أداء واجبهم على الوجـه الأحسن.

ونوه نائب وزير الدفاع الوطني، على العناية التي يقدمها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، للجانب المعــرفي والعلمـي والتــربوي والتعلـيـمي والثــقــافي، التي يتسم بها الجيش الوطني الشعبي .

وقام الفريق بتدشين العديد من الوحدات والمرافق الإدارية والرياضـية، على غرار مقر اللواء 58 صواريخ وتسميته باسم الشهيد عضامو محمد البحري، وكذا تسمية الفوج 158 صواريخ باسم الشهيد خليل عبد الحفيظ، وقد حضرت عملية التسمية عائلتي الشهيدين اللتين تم تكريمهما بالمناسبة.

كما دشن قايد صالح مركز الإشارة الجهوي، والذي يضمن الاتصالات السلكية واللاسلكية والهرتزية والفضائية لفائدة هيئات ووحدات الناحية، والمزود بأحدث التجهيزات عالية التقنية.