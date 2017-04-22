ممثل الأمم المتحدة بليبيا يزور الجزائر الأربعاء المقبل

يقوم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا مارتن كوبلر بزيارة عمل إلى الجزائر يوم الاربعاء المقبل لمواصلة "المشاورات" بين الجزائر والأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية، حسبما أفادت به اليوم السبت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.

وأوضح المصدر أنه "في اطار الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة والجزائر سيقوم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا مارتن كوبلر بزيارة عمل إلى الجزائر يوم الأربعاء 26 أفريل 2017 لمواصلة المشاورات بين الجزائر والأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن كوبلر سيجري خلال زيارته محادثات مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل حول "آخر مستجدات الوضع في ليبيا ومدى تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لـ17 ديسمبر 2015'.