بدوي.. لا خوف على الجزائر ما دام هناك مؤسسات ورجال واقفون

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم السبت ببومرداس انه "لا خوف على الجزائر ما دام هناك مؤسسات واقفة ورجال واقفون".

وصرح بدوي خلال تدشينه وحدة للحماية المدنية ببلدية بني عمران في اطار زيارة العمل التي يقوم بها الى ولاية بومرداس أنه "كما جاهد بالأمس اباؤنا وأجدادنا في سبيل تحرير الوطن، هناك اليوم مؤسسات واقفة ورجال واقفون وبالتالي لا خوف على الجزائر".

من جهة ثانية حذر الوزير كل من يحاول أن يمس بأمن البلاد قائلا: "كل من يحاول المساس بمؤسسات الجزائر والمساس بأمنها واستقرارها ستضربه بيد من حديد".

وذكر الوزير أن "البعض كان خلال سنوات التسيعنيات ينتظر سقوط الجزائر، لكن ها نحن اليوم نصدر المصالحة الوطنية للخارج"، مشيرا الى أن المصالحة الوطنية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "عجلت باطلاق مسار التنمية أيضا".

وأشاد مواطنو هذه البلدية خلال حديثهم مع الوزير "بالجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي لمكافحة الإرهاب" بهذه المنطقة ووقوفهم معه في هذه الجهود.

ولدى حديثه الى نساء ومنتخبات بلدية بني عمران أشاد بدوي بوقوف المرأة الجزائرية وتضحيتها الى جانب الرجل في مكافحة الإرهاب".

وخلال اشرافه على تدشين قاعة متعددة الرياضات باسم الشهيد "بوعزيز سعيد" ببلدية سي مصطفى، كرم الوزير 16 رياضيا من أبناء المنطقة نظير تشريفهم الجزائر في محافل رياضية دولية وعربية.

يذكر أن بدوي يواصل زيارته لبومرادس بتفقد عديد المشاريع ببلديات بودواو وأولاد موسى والأربعطاش في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات.