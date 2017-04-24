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سلال يدشن وحدة لإنتاج الألواح الشمسية بباتنة

نشر يوم 2017/04/24 13786 0 النهار أون لاين سلال يدشن وحدة لإنتاج الألواح الشمسية بباتنة
أشرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الإثنين، ضمن زيارة عمل وتفقد لولاية باتنة، على تدشين وحدة "أوراس سولار" لصناعة الألواح الشمسية، التابعة للقطاع الخاص ببلدية عين ياقوت، في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ولدى معاينته لمختلف سلاسل الإنتاج، أعلن الوزير الأول، أنه سيتم إدخال بند جديد ضمن دفاتر الأعباء المتعلقة بهذه المشاريع، يجعل استغلال الطاقة الشمسية في التجهيزات العمومية أمرا ضروريا. وأضاف بأنه سيتم إعداد عمل تنسيقي بين وزارتي، السكن والعمران والمدينة ، والصناعة والمناجم، من أجل السهر على تطبيق هذا البند، لاسيما في إنجاز  المستشفيات والمؤسسات التعليمية بالمناطق النائية على وجه الخصوص.

وتنتج وحدة "أوراس سولار"، التي بنيت وجهزت بمنطقة النشاطات لبلدية عين  ياقوت، في إطار الشراكة مع شركة فرنسية على أساس قاعدة 51/49 والمعتمدة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، 125 ألف وحدة شمسية سنويا، وهو ما يعادل 30 ميغاواط، يمثلون احتياجات 30 ألف منزل. وتم إطلاق أشغال إنجاز هذه الوحدة المتربعة على مساحة 5.500متر مربع في2013، بدعم من الدولة باستثمارا قدر بـ10 ملايين أورو، أي أكثر من مليار دينار جزائري.

 وتوظف وحدة "أوراس سولار"، 50 عاملا، أغلبهم مهندسون وتقنيون سامون. كما توفر عديد مناصب الشغل غير المباشرة في نشاطات تركيب وتصليح الألواح الشمسية.  

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