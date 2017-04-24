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البرلمان العربي يدعو الجزائريين للمساهمة في إنجاح التشريعيات

نشر يوم 2017/04/24 6855 2 أمينة لعلالي البرلمان العربي يدعو الجزائريين للمساهمة في إنجاح التشريعيات
دعا البرلمان العربي كافة الشعب الجزائري للمساهمة في إنجاح تشريعيات 4 ماي القادم، مثلما أنجح كل المواعيد المصيرية في تاريخ الجزائر.

وأضاف البرلمان العربي في بيان له، خلال ختام أشغال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، المنعقد في القاهرة من 21 إلى 24 أفريل الجاري، أن التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان الجزائري جسدت طموح الشعب من خلال التمكين للمرأة في الحياة السياسية، ودعم دورها في الهيئات  التشريعية والمجالس المحلية، وتعزيز حرية التعبير والحريات الفردية والجماعية، وحرية الاستثمار وتنويع الاقتصاد.

 البرلمان العربي يثمن حرص الجزائر على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات

كما ثمن البرلمان العربي حرص الدولة الجزائرية على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات،  من خلال انشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، وشيد بالسعي الدؤوب للحكومة الجزائرية من أجل ضمان انتخاب برلمان تعددي، يمثل مختلف الشرائح الاجتماعية والتوجهات السياسية، "آملين أن يشمل التوفيق والسداد في الجزائر لاستكمال بناء هذا الصرح التشريعي، ليكون ممثلا حقيقيا للشعب الجزائري ومعبرا عن تطلعاته وطموحاته".

 

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2017-04-25T11:50:44+00:00
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البرلمان الدي صوت على ضلم الطبقة العمالية وسلب مكتسباتهم اهدا الدي انجح المواعيد الانتخابية ام دمر الطبقة العمالية ادن على من انتخب ولمادا انتخب
0
youcef - germany 2017-04-24T19:39:33+00:00
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vive algerie
0
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