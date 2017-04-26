الجزائر تحتضن منتدى عالميا حول المصالحة الوطنية في جويلية المقبل

وأوضح مساهل على هامش محاضرة حول "حرية المعتقد في الجزائر: بين التشدد الديني والانحراف المذهبي" نشطها وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمقر وزارة الشؤون الخارجية أن المنتدى الذي سيحضره خبراء عالميون سيناقش نجاح تجربة الجزائر في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وقال الوزير أن التجربة الجزائرية أصبحت "مرجعا عالميا من خلال اتخاذ الدولة للديمقراطية كاستراتيجية لها دور هام في مكافحة التطرف والإرهاب" مشيرا إلى لقاء نظمه قبل أربعة أشهر مخبر كبير في الهند حول "نجاح التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية ومجابهة آفة الإرهاب".

كما تطرق مساهل في سياق آخر لزيارته الأخيرة إلى مختلف المناطق الليبية، والتي التقى خلالها بمسؤولين من مختلف الأطراف الممثلة للمشهد الليبي الحالي والذين أكدوا --مثلما قال-- أن "عدد المقاتلين الجزائريين في صفوف المسلحين لا يتعدى عنصرا واحدا من بين الآلاف".