أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الوطني

الجزائر تحتضن منتدى عالميا حول المصالحة الوطنية في جويلية المقبل

نشر يوم 2017/04/26 3177 0 أمينة/ و.أ.ج الجزائر تحتضن منتدى عالميا حول المصالحة الوطنية في جويلية المقبل
أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن احتضان الجزائر لمنتدى عالمي حول المصالحة الوطنية يومي 03 و04 جويلية المقبل.

وأوضح مساهل على هامش محاضرة حول "حرية المعتقد في الجزائر: بين التشدد  الديني والانحراف المذهبي" نشطها وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمقر وزارة  الشؤون الخارجية أن المنتدى الذي سيحضره خبراء عالميون سيناقش نجاح تجربة الجزائر في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 

وقال الوزير أن التجربة الجزائرية أصبحت "مرجعا عالميا من خلال اتخاذ الدولة  للديمقراطية كاستراتيجية لها دور هام في مكافحة التطرف والإرهاب" مشيرا إلى  لقاء نظمه قبل أربعة أشهر مخبر كبير في الهند حول "نجاح التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية ومجابهة آفة الإرهاب".

 كما تطرق مساهل في سياق آخر لزيارته الأخيرة إلى مختلف المناطق الليبية، والتي التقى خلالها بمسؤولين من مختلف الأطراف الممثلة للمشهد الليبي الحالي والذين أكدوا --مثلما قال-- أن "عدد المقاتلين الجزائريين في صفوف المسلحين لا يتعدى عنصرا واحدا من بين الآلاف". 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا