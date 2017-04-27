الجالية الوطنية مدعوة إلى التوجه لصناديق الاقتراع يوم السبت

يمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة. ومن ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتين في فرنسا (منطقة I بباريس ومنطقة II بمارسيليا). و المنطقة III تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي و المشرق و افريقيا و آسيا-اقيانوسيا في حين تضم المنطقة VI المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية لأمريكيا وباقي أوروبا (خارج فرنسا).

وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية هناك 61 مركز اقتراع و390 مكتب تصويت تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف. ويوجد أهم تمركز للجالية الوطنية بالخارج في فرنسا التي تعد 763.313 ناخبا مسجلا: 463.260 في منطقة الشمال و300.053 في منطقة الجنوب حسب التوضيحات التي قدمها المنسق القنصلي بسفارة الجزائر في فرنسا.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه سيتم بالموازاة فتح 186 مكتب اقتراع في المقرات القنصلية وخارجها بالنسبة للضواحي البعيدة عن المراكز القنصلية قصد تمكين الناخبين من اختيار نوابهم من بين 19 قائمة لمنطقة الشمال و14 لمنطقة الجنوب. وعلى عكس الانتخابات السابقة ستجري الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة في فرنسا في ظرف ثلاثة أيام هي السبت 29 و الأحد 30 أبريل وكذا الخميس 4 ماي من الثامنة صباحا إلى غاية السابعة ليلا.

وعينت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أقرها الدستور الجديد والتي تضم قضاة وممثلين عن المجتمع المدني ممثليها لمتابعة سير الاقتراع في الخارج والتأكد من شفافيته. و نشط رؤساء عدة أحزاب سياسية المتنافسة في إطار التشريعيات تجمعات في الخارج سيما بفرنسا لتقديم برامجهم تحديدا في الجانب المتعلق بالتكفل بشكاوى و انشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج.