الجالية الجزائرية بالمهجر تشرع اليوم في اختيار ممثليها في البرلمان المقبل

وسيمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة. ومن ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتين في فرنسا، (منطقة I بباريس ومنطقة II بمارسيليا). والمنطقة III تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي والمشرق وافريقيا وآسيا-اقيانوسيا، في حين تضم المنطقة VI المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية وباقي أوروبا (خارج فرنسا).

وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هناك 61 مركز اقتراع، و 390 مكتب تصويت، تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.