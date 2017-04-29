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الجالية الجزائرية بالمهجر تشرع اليوم في اختيار ممثليها في البرلمان المقبل

نشر يوم 2017/04/29 6656 0 النهار أون لاين الجالية الجزائرية بالمهجر تشرع اليوم في اختيار ممثليها في البرلمان المقبل
من المرتقب أن يتوجه، اليوم السبت، نحو 955.426 ناخبا من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر، نحو صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، في إطار الإنتخابات التشريعية لـ4 ماي 2017.

وسيمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة. ومن ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتين في فرنسا، (منطقة I بباريس ومنطقة II بمارسيليا). والمنطقة III تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي والمشرق وافريقيا وآسيا-اقيانوسيا، في حين تضم المنطقة VI المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية وباقي أوروبا (خارج فرنسا).

وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هناك 61 مركز اقتراع، و 390 مكتب تصويت، تحت تصرف  أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في  أحسن الظروف.

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