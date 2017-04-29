سلال في زيارة عمل وتفقد هذا الأحد إلى سطيف

ويتضمن برنامج هذه الزيارة التي تندرج في إطار الوقوف على مدى تطبيق ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معاينة عديد المشاريع التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والسكن والنقل.

فببلدية عين الكبيرة سيدشن الوزير الأول خط الإنتاج الثاني لشركة الإسمنت لعين الكبيرة قبل أن يتوجه إلى بلدية عين أرنات ليدشن محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تفوق 1015 ميغاواط ثم المركب الرياضي بنفس البلدية الذي يضم ملعبا لكرة القدم ومسبح نصف أولمبي وقاعات للرياضات.

كما سيتوجه سلال إلى بلدية العلمة، حيث سيقوم بتدشين المدرسة العليا للأساتذة قبل أن يشرف على حفل تسليم مفاتيح لفائدة 420 مستفيدا من سكنات ضمن صيغة السكن الترقوي العمومي.

وبعاصمة الولاية سيدشن الوزير الأول فندق نوفوتال بوسط المدينة قبل تدشينه المركز الثقافي الإسلامي و كذا 900 مقعد بيداغوجي بجامعة الهضاب 2.

وبالمنطقة الصناعية لسطيف سيزور عبد المالك سلال، وحدة لإنتاج إطارات المركبات، ويشرف على افتتاح معرض الاستثمار بمدينة سطيف، ثم على حفل تسليم عقود امتياز لفائدة مستثمرين.

ويرأس الوزير الأول في ختام زيارته إلى سطيف لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وذلك بنادي المحامين.