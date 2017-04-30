سلال.. سياسة الدولة تتجه نحو انجاز مشاريع في الهضاب العليا والجنوب

ودعا سلال خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سطيف، إلى اعتماد رؤية استشرافية في مجال إنجاز محطات توليد الطاقة الكهربائية، مردفا بأنه من الضروري "الاعتماد عند إنجاز هذه المشاريع على الدراسات والاحتياجات وليس الحاجة الظرفية".

وفي إطار الزيارة دشن سلال محطة توليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة المركبة ببلدية عين أرنات الواقعة على بعد 7 كلم غرب عاصمة الولاية.

وتتجاوز الطاقة الإجمالية لهذه المحطة التي تم إنجازها من طرف شركة إنتاج الكهرباء "شركة فرعية لمجمع سونلغاز" بالتعاون مع المجمع الكوري جنوبي هيونداي إنجينيورين و دايوو إنترناشونال ال1015 ميغاواط.

وسيسمح تشغيل هذه المحطة الكهربائية المتربعة على مساحة 30 هكتار والتي تطلب إنجازها تسخير مبلغ يقارب ال10 ملايير د.ج بتلبية الطلب المتزايد في مجال الطاقة الكهربائية عبر كامل منطقة الهضاب العليا.