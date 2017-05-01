سيدي السعيد يدعو إلى دعم الصناعة الميكانيكية بتيارت باليد العاملة المؤهلة

وقال سيدي السعيد لدى تدخل خلال زيارة وحدة الهياكل الصناعية بعين بوشقيف رفقة زير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي في إطار الاحتفالات الرسمية بالعيد العالمي للعمال الذي تحتضنه ولاية تيارت " أن الاستثمارات في مجال الصناعات الميكانيكية يجب أن تدعم باليد العاملة المؤهلة في هذا المجال لضمان الجودة والنوعية". وأكد على ضرورة" تثبيت الهوية" المرتبطة بالصناعة الميكانيكية بولاية تيارت واعدا عمال الوحدة برفع انشغال الاستقلالية عن المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية.

وكان العمال قد أشاروا في تدخلهم بهذه المناسبة " أن الوحدة تعاني من مشاكل في التسيير نتيجة عدم الاستقلالية المالية". وقد تم خلال هذه الزيارة تقديم عرض عن حدة الهياكل الصناعية لعين بوشقيف التابعة للمؤسسة الوطنية للعربات الصناعية وعرض لمنتجاتها و زار الوفد ورشات الإنتاج.

كما تابع الحضور أيضا عرضا عن الحظيرتين الصناعيتين بكل من زعروروة وعين بوشقيف. للإشارة استفادت وحدة الهياكل الصناعية بعين بوشقيف السنة الماضية من مبلغ يقدر 1 مليار دج في إطار الاستثمار لفترة 2016/ 2018 حسب ما علم من مسئوليها الذين أشاروا إلى أن هذا المبلغ يدخل ضمن مخطط تطوير المؤسسة العربات الصناعية. وقد سطرت الوحدة برنامجا لإنتاج 1268 عربة خلال سنة 2017 إطار عقد مع الزبائن الخواص والعموميون مما سيسمح بتحقيق رقم أعمال قدره 558 مليون دج خلال سنة 2017 وفي إطار تنويع سلسلة المنتجات وتوسيع الاستثمار تقوم المديرية التقنية المكلفة بتطوير المنتوج بدراسة وتصاميم لتشكيلات متنوعة التي تعرف إقبالا في السوق مثل العربات المجرورة المسطحة المجهزة بغطاء زلق وعربة نصف مقطورة حاملة الرافعات طويلة طولها 8 متر كما أشير اليه .

يذكر أن وحدة الهياكل الصناعية بعين بوشقيف شرعت في الإنتاج في الإنتاج في سنة 1982 ويبلغ عدد عمالها حاليا 243 عاملا وتقدر طاقتها لإنتاجية 8940 مركبة منها 6960 محمولة و1980 مجرورة.