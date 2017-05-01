دربال.. هذه هي أهم تجاوزات المترشحين خلال الحملة الانتخابية

وأوضح دربال خلال استضافته في فوروم الاذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن النائب العام مجبر قانونا أن يتحرك فور وصول إخطار عن حصول تجاوزات في التشريعيات المقرر اجراؤها في الرابع من ماي الجاري.

وكشف دربال، أن الهيئة سجلت 14 حالة مخالفة خلال الحملة الإنتخابية، حيث قبلت جلها بالمقارنة مع عدد الأحزاب المترشحة وقوائم الأحرار، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تتعلق غالبيتها بالإلصاق العشوائي وحجب صور المترشحين والإشهار التجاري، بالإضافة إلى أماكن العبادة.

وقال دربال، ان الرسالة التي يمكن توجيهها خلال هذه التشريعيات هي أن المشاركة بقوة في الإنتخابات دليل على "أننا قادرين على تقرير مستقبلنا" – على حد تعبيره-.