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دربال.. هذه هي أهم تجاوزات المترشحين خلال الحملة الانتخابية

نشر يوم 2017/05/01 5880 3 كاملية.ع دربال.. هذه هي أهم تجاوزات المترشحين خلال الحملة الانتخابية
أكد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، أن إعطاء كل الصلاحيات لهذه الهيئة، هو بمثابة طمأنة للرأي العام حول نزاهة الإنتخابات في الجزائر.

وأوضح دربال خلال استضافته في فوروم الاذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن النائب العام مجبر قانونا أن يتحرك فور وصول إخطار عن حصول تجاوزات في التشريعيات المقرر اجراؤها في الرابع من ماي الجاري.

وكشف دربال، أن الهيئة سجلت 14 حالة مخالفة خلال الحملة الإنتخابية، حيث قبلت جلها بالمقارنة مع عدد الأحزاب المترشحة وقوائم الأحرار، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تتعلق غالبيتها بالإلصاق العشوائي وحجب صور المترشحين والإشهار التجاري، بالإضافة إلى أماكن العبادة.

 

وقال دربال، ان الرسالة التي يمكن توجيهها خلال هذه التشريعيات هي أن المشاركة بقوة في الإنتخابات دليل على "أننا قادرين على تقرير مستقبلنا" – على حد تعبيره-.

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تقشف 2017-05-01T17:29:06+00:00
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من اجل دراهم قليلة وافقت على مهمة قذرة بالنسبة لهذا النظام انت خضرة فوق طعام او دمية يلعبون بها يا سي دربال التزوير موجود موجود و نحن جزائريون و نعرف بعضنا بعض مشي انت لتغير عقليات هذا النظام الفاسد
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rachid - alger 2017-05-01T15:39:32+00:00
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ya si derbal barkana mne el khorti dyalek les resulta sont connue a l'vanc FLN RND RAK GHIR TESSAKENE F4EL BENDIR C TT
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ملاحظ - الجزائر 2017-05-01T13:49:07+00:00
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تقرير مصائركم أنتم من تقبضون 36 مليون سنتيم شهريا . وتقرير مصير الزاحفين بشكائرهم نحو الحصانة ليعيثوا في الأرض فسادا ومصائر من يبحثون عن محللين ليمارسوا أبوتهم وقوامتهم على شعب كسرت كل عظامه أما الجزائر فليقيظ الله لها جيلا يطهرها من رجس الانتهازيين وسفالة الخانعين
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