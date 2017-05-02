فيديو.. 95 دج قيمة تذكرة الميترو

وقال صالحي خلال استضافته في "حصة قهوة وجورنان"، أن السعر الحقيقي للميترو والترامواي هو 95 دج، مشيرا أن الدولة هي التي تقوم بدفع الفارق باعتباره نقل استراتيجي، مؤكدا أن هذا النوع من النقل مربح من الناحية الإقتصادية.

من جهة أخرى قال المتحدث، أنه تم خلق 48 مؤسسة للنقل الحضري والشبه الحضري، حيث تضمن العمل من 5 صباحا إلى الساعة 23 ليلا، كما تعمل العمل أيضا في أيام العطل والأعياد.

الحافلات المهترئة في الجزائر لا تتجاوز 13 بالمائة

كما تحدث صالحي عن العديد من الإحصائيات، مشيرا أن عدد المتعاملين في النقل الجماعي عبر التراب الوطني 68 ألف متعامل بحظيرة والتي تقدر بأكثر من 92 ألف حافلة، وأن 13 بالمائة نسبة الحافلات التي يتجاوز عمرها 15سنة، موضحا أن كل متعامل يريد تغيير الحافلة لابد أن تكون هناك حافلة صالحة الاستعمال.

للإشارة قال المدير العام للنقل البري والحضري، أن القانون لا يحدد سن الحافلة، وإنما المراقبة التقنية هي التي تحدد إذا ما كانت الحافلة صالحة للاستعمال.