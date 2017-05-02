بدوي للجزائريين..احموا البرلمان بالتصويت

وفي إطار عملية تطهير القوائم الإنتخابية، كشف الوزير بدوي خلال استضافته في الإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن المصالح المعنية قامت بشطب حوالي مليون مواطن جزائري من قوائم الناخبين.

وحول النتائج التي قدمتها الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، قال بدوي أن مصالحه ستعيد النظر في النقائص التي سجلت بعد انتهاء التشريعيات، كما سيتم أخذ بعين الإعتبار كل الإقتراحات التي تحدثت عنها، معلنا عن انشاء لجان مشتركة لدراسة هذه المقترحات، والتي قد تصل إلى اجراء تغييرات على القانون العضوي للإنتخابات.

وعن الإجراءات التي تم وضعها يوم الرابع من ماي الجاري، أكد وزير الداخلية، أنه تم انشاء 50 مركزا انتخابيا جديدا لكل من تم ترحيله قبل الإعلان عن تاريخ العملية الإنتخابية، مشيرا إلى امكانية تقديم وثيقة تثبت الحالة المدنية للمنتخب يوم الإقتراع من أجل القيام بواجبه الإنتخابي، أما اللذين لم تصلهم البطاقة الإنتخابية فيمكنهم استعادتها على مستوى مراكز الإنتخاب يوم الخميس القادم.