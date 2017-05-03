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ارتفاع عدد السكان في الجزائر إلى 41.6 مليون نسمة

نشر يوم 2017/05/03 953 0 أمينة لعلالي ارتفاع عدد السكان في الجزائر إلى 41.6 مليون نسمة
كشف مدير السكان بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات والي عمر، اليوم الأربعاء، حصريا لقناة النهار أن عدد سكان الجزائر بلغ 41.600 ألف نسمة إلى غاية ماي 2017.

وقال مدير السكان خلال استضافته في حصة "قهوة وجورنان"، أن زيادة عدد السكان في الجزائر قدرت بـ 2.5 بالمائة حيث بلغ 41.600 ألف نسمة إلى غاية ماي 2017.

كما أضاف المتحدث أن عدد الرجال يفوق عدد النساء، حيث تم احصاء 49.4 من النساء و50.6 من الرجال مشيرا أن نسبة وفيات الرجال هي أكثر من النساء.

 الإحصائيات التي أعلن عنها مدير السكان والي علي هي كالتالي: 

15 مليون و300 ألف شباب 

3 ملايين و800 الف شيوخ 

عدد الولادات 1 مليون و40 ألف 

عدد الوفيات 185 ألف 

400 إمراة تتوفى عند الولادة 

معدل الحياة 77 سنة 

 

 

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