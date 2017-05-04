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بالفيديو: أويحيى..الكلمة والقرار للشعب الجزائري

نشر يوم 2017/05/04 928 0 كاملية.ع بالفيديو: أويحيى..الكلمة والقرار للشعب الجزائري
أكد الأمين العام للأرندي احمد أويحيى، اليوم الخميس، أن القرار والكلمة في الوقت الحالي تعود للشعب الجزائري.

وأدلى اويحيى، بصوته صبيحة اليوم الخميس، في مكتب الإقتراع، بمتوسطة باستور في أودان بالعاصمة.

 

 

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