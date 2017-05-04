أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الوطني

بالفيديو..عبد المالك سلال يدلي بصوته في التشريعات

نشر يوم 2017/05/04 875 0 كاملية.ع بالفيديو..عبد المالك سلال يدلي بصوته في التشريعات
أدلى الوزير الأول عبد المالك سلال، بصوته، صبيحة اليوم الخميس، في مدرسة الغزالي بالمرادية.
الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا