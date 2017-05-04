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بالفيديو..عبد المالك سلال يدلي بصوته في التشريعات
نشر يوم 2017/05/04
875
0
كاملية.ع
أدلى الوزير الأول عبد المالك سلال، بصوته، صبيحة اليوم الخميس، في مدرسة الغزالي بالمرادية.
#الانتخابات التشريعية
#التشريعات
##الانتخابات
#تشريعيات_2017
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