ولد عباس.. قلت بأن الأفلان سيبقى في الحكم 100 سنة لإغاظة أحزاب أخرى نائمة

وقال ولد عباس، على هامش قيامه بالإدلاء بصوته، في تصريحات للصحافة "نحن الحزب الوحيد الذي استطاع جمع 17 ألف جزائري في القاعة البيضاوية، مشيرا إلى تصريحاته التي قال فيها قبل أسبوع بأن الأفلان سيبقى في الحكم 100 سنة، والتي أثارت الكثير من الجدل، بأنه قالها عن قصد، موضحا أنه كان يقصد استهداف أحزاب أخرى التي كانت نائمة خلال الحملة الإنتخابية".

وبدا من خلال حديث ولد عباس وجود اشارات الى كونه يقصد إغاضة الأرندي، كما نفى أمين عام الأفلان حدوث مناوشات بين مناضلي حزبه وحركة حمس في الوادي، موضحا أن حصول مناوشات في بعض الأحيان أمر عادي لكن لم تسجل أي تجاوزات من جانب مناضلي حزب الأفلان.

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