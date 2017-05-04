بدوي يؤكد أن المشاركة في الإنتخابات هي رد قوي للمشككين في لحمة الجزائريين

وأكد بدوي خلال ندوة صحافية، أن كافة الإجراءات الأمنية متوفرة والإنتخابات التشريعية تسير بوتيرة هادية خاصة بعد تواجد أعضاء الهيئة العليا للإنتخابات المتواجدة عبر 48 ولاية، مفيدا كذلك بأنه تم إعادة تنظيم المراكز والمكاتب الإنتخابية بشكل كبير حيث أن العملية الإنتخابية تسير عادية ولا نسمح بتضييع الوقت للمواطنين.

وأضاف ذات المتحدث أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 4.13 بالمائة على العاشرة صباحا مقارنة بـ2012 سنة وفي نفس التوقيت بلغت 4.11 بالمائة وهي إنظلاقة مشجعة تؤكد على وعي واهتمام المواطنين لنداء الجزائر، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية ساهمت في الحفاظ على الإنتخابات والمشاركة القوية في التصويت ستكون رد قوي لكل من يشكك في لحمة وتكاتف الشعب الجزائري للمضي قدما.