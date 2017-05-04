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تواتي: دعاة المقاطعة يريدون عزل الشّعب و إحباطه

نشر يوم 2017/05/04 1549 0 إيمان.ض تواتي: دعاة المقاطعة يريدون عزل الشّعب و إحباطه
قال رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم الخميس، أنّ أولئك الّذين يدعون إلى مقاطعة التّشريعيات يريدون استقالة الشعب و إحباطه حيال التحديّات والرهانات التي تواجهها الجزائر.

قال تواتي الذي أدّى واجبه الإنتخابي على مستوى مدرسة " 24 فبراير" بالمديّة ،إنّ هدف أولئك الّذين ينادون إلى المقاطعة يكمن في استقالة الشّعب و إحباطه حتى  يبقى بعيدا عن الحياة السياسية. مضيفا أنّ  المقاطعة هي محاولة عزل الشعب وإطالة المرحلة الانتقالية الحالية وتأخير وضع الهيئات المنتخبة. واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن احتمال تسجيل مشاركة ضعيفة في الإنتخابات تعد إطالة لمرحلة الغموض مما يساهم في تفاقم الوضع الحالي للبلاد. يشار إلى أنّ، الجبهة الوطنية الجزائرية تشارك في التّشريعيات بـ 34 قائمة و بمجموع 443 مترشّح.

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