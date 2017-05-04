ساحلي يؤكد أن الإقتراع هو موعد لتجسيد المكاسب الدستورية

وقال ساحلي على هامش الإدلاء بصوته بمركز الانتخاب بمدرسة عباوي-عبد الرحمان بحي 400 سكن بشارع بيزار بوسط المدينة بسطيف، بأن المواطن الجزائري على موعد اليوم مع تجسيد مختلف المكاسب التي حملتها التعديلات الدستورية الأخيرة، التي أسس لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على غرار صون عناصر الهوية الوطنية وجعلها بمنأى عن أي تلاعب سياسي وكذا الحقوق المدنية و الاجتماعية التي أصبحت دستورية.

وأضاف ذات المتحدث، بأن الجزائريين اليوم على موعد مع التاريخ و أن كل حزب يسعى للفوز بعدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل لكن ما يهم في التحالف الوطني الجمهوري هو انتصار للجزائر الذي يضاف إلى سلسلة الانتصارات التاريخية، و ذلك من خلال تحصين الأمة و تقوية الجبهة الداخلية لضمان استمرارية وديمومة المؤسسات المنتخبة التي فقدت وجودها في بلدان الربيع العربي.