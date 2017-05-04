نسب المشاركة في الانتخابات حسب الولايات

وإليكم حسب الولايات، نسب المشاركة التي وردتنا من شبكة مراسلينا.

تيارت: نسبة المشاركة بلغت 17.02 بالماىة لغاية الساعة الواحدة زوالا

غرداية: نسبة المشاركة بلغت نسبة 17.27 بالمائة

عنابة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 16.19 بالمائة

تسمسيلت: نسبة المشاركة بلغت نسبة 27.80 بالمائة

بجاية: نسبة المشاركة بلغت نسبة 8.24 بالمائة

سكيكدة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 13.98بالمائة

قالمة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 10بالمائة

الشلف: نسبة المشاركة بلغت نسبة 12.16 بالمائة

سعيدة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 16.66بالمائة

سطيف: نسبة المشاركة بلغت 11.29 بالمائة

أدرار: نسبة المشاركة بلغت 22.34 بالمائة

المسيلة: نسبة المشاركة بلغت 15.20بالمائة

البويرة: نسبة المشاركة بلغت 9.33 بالمائة ميلة : نسبة المشاركة بلغت 10.58بالمائة

تلمسان: نسبة المشاركة بلغت 14.14بالمائة

تندوف: نسبة المشاركة بلغت 32.07 بالمائة

البيض: نسبة المشاركة بلغت 19.78 بالمائة

مستغانم: نسبة المشاركة بلغت 16.09 بالمائة

بسكرة: نسبة المشاركة بلغت 15.09 بالمائة

إليزي: نسبة المشاركة بلغت 28.61 بالمائة

رابط ذات صلة:

تغطية مباشرة للإنتخابات التشريعية