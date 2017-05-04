نسب المشاركة في الانتخابات حسب الولايات

وإليكم حسب الولايات، نسب المشاركة التي وردتنا من شبكة مراسلينا.
تيارت: نسبة المشاركة بلغت 17.02 بالماىة لغاية الساعة الواحدة زوالا
غرداية: نسبة المشاركة بلغت نسبة 17.27 بالمائة
عنابة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 16.19 بالمائة
تسمسيلت: نسبة المشاركة بلغت نسبة 27.80 بالمائة
بجاية: نسبة المشاركة بلغت نسبة 8.24 بالمائة
سكيكدة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 13.98بالمائة
قالمة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 10بالمائة
الشلف: نسبة المشاركة بلغت نسبة 12.16 بالمائة
سعيدة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 16.66بالمائة
سطيف: نسبة المشاركة بلغت 11.29 بالمائة
أدرار: نسبة المشاركة بلغت 22.34 بالمائة
المسيلة: نسبة المشاركة بلغت 15.20بالمائة
البويرة: نسبة المشاركة بلغت 9.33 بالمائة ميلة : نسبة المشاركة بلغت 10.58بالمائة
تلمسان: نسبة المشاركة بلغت 14.14بالمائة
تندوف: نسبة المشاركة بلغت 32.07 بالمائة
البيض: نسبة المشاركة بلغت 19.78 بالمائة
مستغانم: نسبة المشاركة بلغت 16.09 بالمائة
بسكرة: نسبة المشاركة بلغت 15.09 بالمائة
إليزي: نسبة المشاركة بلغت 28.61 بالمائة
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