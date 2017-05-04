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نسب المشاركة في الانتخابات حسب الولايات

نشر يوم 2017/05/04 12270 2 أمينة لعلالي نسب المشاركة في الانتخابات حسب الولايات
عرفت الإنتخابات التشريعية اليوم الخميس، مشاركة محتشمة من قبل الناخبين، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في العديد من ولايات الوطن 40 بالمائة في حدود الساعة الواحدة زوالا.

وإليكم حسب الولايات، نسب المشاركة التي وردتنا من شبكة مراسلينا. 

تيارت: نسبة المشاركة بلغت 17.02 بالماىة لغاية الساعة الواحدة زوالا

غرداية: نسبة المشاركة بلغت نسبة 17.27 بالمائة

عنابة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 16.19 بالمائة

تسمسيلت: نسبة المشاركة بلغت نسبة 27.80 بالمائة

بجاية: نسبة المشاركة بلغت نسبة 8.24 بالمائة

سكيكدة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 13.98بالمائة

قالمة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 10بالمائة

الشلف: نسبة المشاركة بلغت نسبة 12.16 بالمائة

سعيدة: نسبة المشاركة بلغت نسبة 16.66بالمائة

سطيف: نسبة المشاركة بلغت 11.29 بالمائة

أدرار: نسبة المشاركة بلغت 22.34 بالمائة

المسيلة: نسبة المشاركة بلغت 15.20بالمائة

البويرة: نسبة المشاركة بلغت 9.33 بالمائة ميلة : نسبة المشاركة بلغت 10.58بالمائة

تلمسان: نسبة المشاركة بلغت 14.14بالمائة

تندوف: نسبة المشاركة بلغت 32.07 بالمائة

البيض: نسبة المشاركة بلغت 19.78 بالمائة

مستغانم: نسبة المشاركة بلغت 16.09 بالمائة

بسكرة: نسبة المشاركة بلغت 15.09 بالمائة

إليزي: نسبة المشاركة بلغت 28.61 بالمائة 

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2017-05-04T16:00:47+00:00
تعقيب
avatar
لم تتجاوز 20 بالمائة ,,,,,
0
2017-05-04T15:30:41+00:00
تعقيب
avatar
ما نسوطيش
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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