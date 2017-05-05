مراسلة النهار في تيزي وزو تقدم نتائج الإنتخابات التشريعية بالأمازيغية

وفي مكالمة عبر تقنية "سكايب"، أوضحت مراسلة النهار صافية ايبارودان، أن نسبة المشاركة في تيزي وزو بلغت 17.40 بالمائة حسبما أعلن عنه صبيحة اليوم.

وأضافت أن حزب جبهة القوى الإشتراكية "الأفافاس" تصدر الترتيب بتحصله على 4 مقاعد، متقدما على الأرسيدي الذي حل في المرتبة الثانية لكن بنفس الرصيد بـ 4 مقاعد يليهما كل من حزب التجمع الوطني وحزب جبهة التحرير الوطني بمقعدين لكل منهما، إلى جانب حزب العمال بمقعد واحد، ومقعد واحد لقائمتين مستقلتين لكل منهما.

وأشارت المراسلة، إلى أن مواطني تيزي وزو كانوا يتنظرون فوز الأفافاس والأرسيدي لأنهما حزبين عريقين في الولاية ولكون مرشحي الحزبين هم من أبناء المنطقة المعروفين.

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