عمارة بن يونس وآيت حمودة ينتقمان من الأرسيدي والأفافاس تحت الصدمة

وحسب النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزير الداخلية فقد خسر الأفافاس 12 مقعدا في البرلمان الجديد، مما يشكل قرابة نصف مقاعده التي حصدها في تشريعيات 2012، التي كانت 26 مقعدا، وذلك بعد عودة الأرسيدي من مقاطعته لبرلماني 2007 و2012، حيث تمكن هذا الأخير من الفوز بـ 9 مقاعد فقط، بخلاف ما جرى عام 2002، عندما فاز بـ 19 مقعدا.

وفي قراءة للنتائج التي سجلها الحزبان في التشريعيات، توضح الأرقام بالتفصيل كيف أن اشتراك الحزبين الغريمين في منطقة القبائل بالمشاركة في نفس الاستحقاق الانتخابي لأول مرة منذ 26 سنة، وتحديدا منذ 1991، حيث كان الأفافاس يقرر مقاطعة أي انتخابات بمجرد مشاركة الأرسيدي والعكس صحيح، قد أثر سلبا عليهما، حيث جاءت نتائجهما مخيبة للكثير من قيادات التشكيلتين الحزبيتين.

ففي ولاية تيزي وزو، حصد الأرسيدي والأفافاس 4 مقاعد لكل واحد منهما، واتضح أن وعاءهما الانتخابي تأثر بوجود قوائم حرة، مثل تلك التي يقودها نور الدين آيت حمودة المنشق من الأرسيدي والذي حاز على مقعدين، واحد في بجاية والآخر في تيزي وزو باسم قائمته الحرة مبادرة المواطنة.

أما بولاية بجاية، فقد تحصل الأفافاس على 4 مقاعد، متقدما على كلا من الأرسيدي والأفلان اللذان حصدا مقعدين لكل منهما، يليهما الأرندي بمقعد واحد، ثم جبهة المستقبل والتجمع من أجل الجمهورية بمقعد لكليهما.

وإن كان الأرسيدي قد فقد الكثير من وعائه الانتخابي في بجاية وتيزي وزو، بسبب مشاركة آيت حمودة بقائمة حرة في كلا الولايتين، فإنه قد عانى أيضا مثله مثل الأفافاس في ثاني معقل له بعد منطقة القبائل، وهو العاصمة، حيث تقاسم معهما حزب عمارة بن يونس الوعاء الانتخابي، الامر الذي جعل الأفافاس والأرسيدي يخرجان بحصيلة هزيلة، قد تنذر بتغييرات محتملة في قيادتيهما.