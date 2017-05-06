رئيس بعثة الجامعة العربية يؤكد على نزاهة وموضوعية الانتخابات التشريعية

بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات عبر العديد من مراكز الاقتراع

وقال أبو علي خلال ندوة صحافية، إن أعضاء البعثة العربية سجلوا عدة ملاحظات حول العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية جرت وفق الدستور الجديد، من خلال انسجام وتطابق الإجراءات والتجهيزات مع أحكام العملية الانتخابية، خاصة وأن أعضاء البعثة قد انتشروا عبر كافة الولايات من خلال 54 فريقا، عضوين في كل فريق، حيث أكدت جميعها أن العملية الانتخابية سارت عبر كافة المراحل، خاصة وأن البعثة ومنذ تواجدها بأرض الجزائر، قبل أسبوع، توّجت المسار بالالتزام وحسن النظام وتوفر مختلف شروط الاقتراع في مناخ آمن وتوفر المتطلبات البشرية من إدارييين يمثلون الهيئات العليا إلى المادية وفق المعايير والشروط المحددة التي ينص عليها القانون.

وأضاف ذات المتحدث، أن الانتخابات التشريعية نصت على النزاهة والموضوعية،بإقبال متفاوت للمواطنين بين المناطق والأوقات، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات سيتم تقديمها في التقرير النهائي ولا يمكن تصنيفها على أنها خروقات ولا تأثير لها على المسار الانتخابي، خاصة وأنه لم تسجل بكافة المراكز ما يمكن تصنيفه اختراقا للمنظومة الانتخابية أو تجاوزا للنظام حتى وإن كان لأعضاء البعثة بعض الملاحظات سيتم دراستها وتصنيفها كتوصيات لاحقا.

وقال أبو علي، إن كافة مراحل العملية الانتخابية جرت في ظروف حسنة بدءا بمرحلة تسجيل الناخبين التي جرت بشكل جيد وعادل في مختلف أنحاء البلاد، كما أشادت البعثة بالآليات التكنولوجية التي تم استخدامها في مراجعة القوائم، وهو ماساهم في تفادي التسجيل المزدوج وتسهيل الشطب، بالإضافة إلى مرحلة الترشح، ففترة 60 يوما تكفي الأحزاب لترتيب المترشحين وفرصة للتحضير الجيد للحملة ووضع برامج هادفة، ناهيك عن قوائم المترشحين والحملات الانتخابية التي شهدت قدرا عاليا من التنافس وذلك عبر اللقاءات والتجمعات الشعبية.

وأضاف ذات المتحدث، أن سلطة الضبط لعبت دورا هاما خلال العملية الانتخابية، وقامت بالعمل على ضمان مبدأ المساواة والتغطية، كما أنه يوم الاقتراع تواجدت أعضاء البعثة عبر العديد من مراكز الاقتراع وحضرت عملية الفرز في الوقت المحدد لها وتمت بشكل صحيح وسليم، ولاحظت التنظيم الجيد الذي سمح للناخبين بتأدية واجبهم، كما اتسمت عملية الفرز بالتنظيم الجيد، مع ملاحظة عدد من الأصوات الملغاة.

من جهته، أشادت بعثة ملاحظي جامعة الدول العربية بإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، داعية إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه الهيئة.