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الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي ضد موقع للجيش التشادي

نشر يوم 2017/05/06 357 0 إيمان-وأج الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي ضد موقع للجيش التشادي
أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم السبت بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف يوم أمس الجمعة موقع للجيش التشادي في كايغا-كينديريا بمنطقة بحيرة التشاد.

و صرح بن علي شريف، ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش التشادي في كايغا بمنطقة بحيرة التشاد" مضيفا "نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا و نعرب عن تضامننا مع شعب و حكومة التشاد الشقيق.

و ختم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بالإشادة ب "التزام الشعب التشادي و قواته المسلّحة بمكافحة الإرهاب. موضّحا أنّ الرد التضامني لبدان المنطقة ضروري و يحتاج لمزيد من الدعم من أجل احباط المخططات الهدامة للإرهابين واحتواء تهديدهم لطمأنينة الشّعوب واستقرار هذه المنطقة الحساسة من قارتنا الإفريقية.

 

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