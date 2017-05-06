الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي ضد موقع للجيش التشادي

و صرح بن علي شريف، ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش التشادي في كايغا بمنطقة بحيرة التشاد" مضيفا "نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا و نعرب عن تضامننا مع شعب و حكومة التشاد الشقيق.

و ختم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بالإشادة ب "التزام الشعب التشادي و قواته المسلّحة بمكافحة الإرهاب. موضّحا أنّ الرد التضامني لبدان المنطقة ضروري و يحتاج لمزيد من الدعم من أجل احباط المخططات الهدامة للإرهابين واحتواء تهديدهم لطمأنينة الشّعوب واستقرار هذه المنطقة الحساسة من قارتنا الإفريقية.