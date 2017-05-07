قوات حفتر تهاجم عبد القادر مساهل

أصدر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، بيانا حول ما وصفه بتدخل وزير الخارجية الجزائري المكلف الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي، عبد القادر مساهل، وتجوله فى مدن الجنوب الليبي من دون حسيب أو إذن مسبق وكأنه في ولاية من ولايات الجزائز واجتماعه مع شخصيات تحمل العداء والحقد للّيبيين حسبما ورد في البيان.

وقالت اللّجنة في بيان صدر عنها، ليلة السبت إلى الأحد، إنه "في الوقت الذي نثمن فيه دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والمحافظة على أمن الوطن والمواطن وحماية الحدود من أي اختراق، رأينا اليوم دخول السيد وزير الخارجية الجزائرية وتجواله في مدن الجنوب الليبي من دون حسيب أو رقيب أو إذن مسبق، وكأنه في ولاية من ولايات الجزائر، واجتماعه مع شخصيات لا تزال تحمل العداء والحقد لليبيين" على حد تعبير البيان.

وأضاف ذات البيان، "نحذر الوزير الجزائري من مغبة ما قام به من تجاوز وانتهاك فاضح لسيادة الدولة الليبية، وندعو أبناء ليبيا الشرفاء إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الشرعية للنهوض بالبلاد والحفاظ على أمن وسلامة الدولة".

وكان في وقت لاحق، ألغى الوزير عبد القادر مساهل، زيارته إلى مدينة "أوباري" بشكل مفاجئ بعدما كانت مبرمجة ضمن جولة قادته إلى مناطق "غات" و"إيسين" و"غدامس"، وسط عاصفة من الانتقادات التي وجهتها إليه لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي.